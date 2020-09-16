إصابة هنا الزاهد بدور برد.. وأحمد فهمي يعلن نتيجة مسحتها لفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - زار الفنان أحمد فهمي، الأيام القليلة الماضية مركز الأورام بالفيوم من أجل تقديم الدعم للمرضى هناك، وكان من المفترض أن ترافقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، لكنها لم تذهب معه.

وكشف فهمي السبب وراء عدم تواجد هنا الزاهد معه، وقال خلال لقائه مع "ET بالعربي"، إن زوجته أصيبت بدور برد منعها من الذهاب معه، وحرصت على إجراء تحليل ومسحة كورونا من اجل الأطمئنان على صحتها خوفًا من إصابتها بالفيروس، وأكد أن النتيجة جاءت سلبية وأن صحتها بخير.

واحتفل الفنان أحمد فهمي، بعيد زواجه الأول من الفنانة هنا الزاهد، معبرًا عن مدى حبه الشديد له.

ونشر فهمي صورة جمعته بزوجته ظهر من خلالها وهو يحتضنها، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقًا قائلًا:" "كل سنة وانت طيبة يا أحلى حاجة في حياتي، وبرافو إنك عارفة تروضيني، أول عيد جواز".