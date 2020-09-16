أول تعليق لأحمد سعد على انتقادات إجرائه عملية تجميل: معملتش حاجة

رنا صلاح الدين - علق الفنان المصري أحمد سعد على الانتقادات التي تعرض لها بعد خضوعه لعملية تجميل بالفك.

سعد أكد، في لقاء له بقناة mbc مصر، إنه لم يجر عملية تجميل، ولكنها عملية للعلاج، حيث قال: "أنا معملتش حاجة، أنا عندي مشكلة أصلا بربي علشانها دقني، عندي حته في الفك داخلة لجوه، ومن أجل التصوير ربيت دقني علشان يظهر الشكل متساوي".

وأضاف أن صديقه طبيب عرض عليه فكرة أن يقوم بحقن فيلر في الجانب الذي يشعر به بالمشكلة ليكون الشكل متساوي، وهذا ما حدث مؤكدا أنه لم يفعل أي شيء آخر، لافتا إلى إن الجمهور جعله يشعر أنه قام بشيء غريب لكن الأمر عادي.

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احمد سعد

وكان قد خضع الفنان المصري أحمد سعد مؤخرا لعملية لتغيير شكل الفك، والذي يطلق عليها نحت الوجه مع الفيلر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لأحمد سعد بعد عملية التجميل، وهاجموه، ولكن كانت المفاجئة هو كتابة زوجته السابقة الفنانة ريم البارودي تعليق على صور سعد تضمن لفظ خارج.