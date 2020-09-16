متابعة بتجــــــــــــرد: أكدت النجمة الشهيرة 32 عاما، خلال حوارها في مقابلة جديدة مع Contact Music قائلة: “أنا أعمل دائما على إنجاز أعمال موسيقية جديدة، وفي الحقيقة لا يعني عدم إصدار ألبومي الغنائي خلال السنوات القليلة الماضية أنني لم أعمل عليه”.
وأضافت ريهانا خلال حديثها أن جميع مساعيها في الفن يرتكز على التميز، وقالت : “هذا هو السبب في أنني لم أطلق ألبوماً غنائيًّا أبدا من أجل فكرة إطلاقه فقط، أو أصنع فيلماً من أجل تقديم فيلم معيّن” .
يذكر أن ريهانا صرحت في بداية شهر آب أغسطس الماضي خلال حديثها مع Entertainment Tonight إنها تسعى دائما لتقديم أعمال موسيقية جديدة لكنها لن تتسرع في إطلاقها وتنتظر التوقيت المناسب، وعن إطلاق البومها الغنائي الجديد الذي ينتظره الملايين قالت: “الأمر يستحق الانتظار حقا .. ولن تشعروا بخيبة أمل”، واشارت الى أنها تعمل على الألبوم منذ فترة طويلة وبتأنٍ شديد.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهانا في ورشة عمل على ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.