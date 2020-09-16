ريهانا في ورشة عمل على ألبومها الجديد

متابعة بتجــــــــــــرد: أكدت النجمة الشهيرة 32 عاما، خلال حوارها في مقابلة جديدة مع Contact Music قائلة: “أنا أعمل دائما على إنجاز أعمال موسيقية جديدة، وفي الحقيقة لا يعني عدم إصدار ألبومي الغنائي خلال السنوات القليلة الماضية أنني لم أعمل عليه”.

وأضافت ​ريهانا​ خلال حديثها أن جميع مساعيها في الفن يرتكز على التميز، وقالت : “هذا هو السبب في أنني لم أطلق ألبوماً غنائيًّا أبدا من أجل فكرة إطلاقه فقط، أو أصنع فيلماً من أجل تقديم فيلم معيّن” .

يذكر أن ريهانا صرحت في بداية شهر آب أغسطس الماضي خلال حديثها مع Entertainment Tonight إنها تسعى دائما لتقديم أعمال موسيقية جديدة لكنها لن تتسرع في إطلاقها وتنتظر التوقيت المناسب، وعن إطلاق البومها الغنائي الجديد الذي ينتظره الملايين قالت: “الأمر يستحق الانتظار حقا .. ولن تشعروا بخيبة أمل”، واشارت الى أنها تعمل على الألبوم منذ فترة طويلة وبتأنٍ شديد.