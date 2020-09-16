كيت ميدلتون تعيد ارتداء هذا الفستان خلال جولتها في لندن

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متابعة بتجـــــــــــرد: تفضل دوقة كامبريدج كيت ميدلتون إعادة ارتداء قطع الأزياء التي تمتلكها أكثر من مرة والظهور بها علناً أمام الكاميرات في مناسباتها المختلفة.
هذا الأسبوع، أعادت كيت ميدلتون ارتداء فستان من إحدى علاماتها المفضلة، خلال زيارتها مع الأمير ويليام إلى لندن بريدج ووايت تشابل، للاستماع إلى التحديات التي واجهها السكان خلال جائحة كوفيد 19، وتسليط الضوء على الأفراد والشركات الذين تكيفوا مع الوضع وقدموا المساعدات خلال هذه الفترة الصعبة التي شهدها العالم.
وأطلت الدوقة بفستان أحمر مطبوع بالأزهار من علامة Beulah London تميز بكميه الطويلين وياقته البيضاء.
وكانت ميدلتون قد ارتدت هذا الفستان لأول مرة، والذي يبلغ ثمنه حوالي 700 دولار أميركي، في مايو الماضي خلال مقابلة تلفزيونية على قناةBBC .
وخلال جولتهما، زار دوقا كامبريدج مخبز Beigel Bake Brick Lane في لندن، للاستماع إلى التحديات التي واجهها خلال الجائحة، وخلال زيارتهما لهذا المخبز شاركا في صناعة الخبز بنفسيهما.
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