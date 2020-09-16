بعد 3 سنوات زواج.. كاردي بي تطلب الطلاق

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد 3 سنوات من الزواج، تقدمت نجمة الراب كاردي بي بطلب الطلاق من زوجها مغني الراب أوفستت.
ووفقاً لسجلات المحكمة، قدمت مغنية WAP البالغة من العمر 27 عاماً والمعروفة بأغانيها التي تحتفي بتمكين المرأة وأسلوبها المرح، أوراق الطلاق في محكمة الأسرة في مقاطعة فولتون، جورجيا وتم تحديد جلسة استماع أولية في 4 نوفمبر.
وقد طالبت كاردي بي بحضانة ابنتهما “كولتور” التي تبلغ من العمر سنتين فقط مع ضرورة دفع زوجها لنفقاتها.
وكشفت تقارير عن أن الزوجين اللذين تزوجا سراً في سبتمبر 2017 ، يواجهان نزاعات بينهما لا يمكن حلها ولا وجود أمل للتراجع وتصليح العلاقة.
وأصبحت كاردي بي ظاهرة موسيقية عام 2017 بفضل أغنيتها “بوداك ييلو” التي حققت نجاحاً كبيراً.
وصدرت أغنيتها الجديدة “واب” في 21 أغسطس الماضي بالتعاون مع مغنية الراب ميغان ذي ستاليون وشكلت إحدى الأغنيات الأكثر نجاحاً هذا الصيف.
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