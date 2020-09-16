للمرة الثانية رانيا يوسف تنشر صور المتحرشين بها على مواقع التواصل

متابعة بتجــــــــــــرد: عادت من جديد الفنانة رانيا يوسف لهوايتها في فضح المتحرشين بها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت على حسابها الخاص بـ”تويتر” صورة مجمعة لأربعة من الحسابات التي علقت على منشورات لها بشكل غير لائق، مبينة صورة الحساب واسم المتحرش مع إخفاء وجهه.
وعلقت رانيا على الصورة التي نشرتها موجهة نصيحة لكل فتاة تتعرض للتحرش بألا تخاف وتبلغ عن المتحرشين بها، حيث قالت: “السكوت عن التحرش جريمة… ماتخافيش وافضحي متحرش”، لتبدأ سلسلة من التعليقات التي هاجمتها تارة أو التي تدعمها في حملتها.
يذكر أن هذه تعد المرة الثانية التي تنشر فيها رانيا يوسف صوراً لمتحرشين وذلك ضمن الحملة التي دشنتها لفضح المتحرشين بالفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت بعض الصور لحسابات أشخاص وكتبت عليها متحرشون، ثم نشرت في اليوم التالي رسال من أحد الأشخاص الذين نشرت صورهم يطالبها بأن تحذف صورته لأن منزله معرض للخراب وزوجته سوف تطلب الطلاق منه.
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