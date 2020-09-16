بعد تكريمها.. سميرة أحمد: لا أعلم سبب توقف مسلسلي

متابعة بتجــــــــــــرد: استضاف قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الفنانة الكبيرة سميرة أحمد ضمن فعاليات “نجم وندوة” التي يقيمها القصر، وتم تكريمها على مجمل أعمالها، كما تم عرض فيلم “امرأة مطلقة” وأدار الندوة الناقد طارق الشناوي وسط غياب تام لنجوم الفن حيث لم يحضر سوى الإعلامية بوسي شلبي والمنتج صفوت غطاس.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداداً على المخرج الراحل علي رجب، الذي وافته المنية السبت الماضي، وعلى هامش التكريم قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد في تصريحات صحفية إنها مبسوطة بتكريمها من مكان كبير بحجم قصر السينما، خاصة أنه يعتبر تكريماً عزيزاً عليها وأنها سعيدة بكل من حضر الندوة سواء الجمهور والمنتج صفوت غطاس والإعلامية بوسي شلبي.

وأكدت أنها تتمنى أن يخرج مسلسلها “بالحب هنعدي” إلى النور ويتم تصويره، خاصة أنه متوقف منذ فترة ولا تعلم ما سبب ذلك، خاصة أنه إذا تم تنفيذه، فهو يحمل عدداً من المفاجآت نظراً للقصة التي كتبها السيناريست يوسف معاطي، حيث تعتبره محطة مهمة في مشوارها الفني.