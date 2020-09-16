النشرة الفنية.. وفاة قاسم وبكير والجندي.. وعمرو دياب يغني في السعودية

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث الفنية وأخبار النجوم في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث الفنية المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

توفي، مساء الإثنين، المخرج الأردني إياد قاسم بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب وكالة عمون الإخبارية.

وانتقل قاسم مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن واستقر هناك، حيث اتجه إلى عالم الطبخ بعد إنشاء قناته الخاصة على ”يوتيوب“ ليعرض فيها وصفاته.

تصطحب شبكة نتفليكس جمهورها في رحلة مبهرة، يقودها نجوم هوليوود من الدرجة الأولى ميريل ستريب ونيكول كيدمان، لتعويض المشاهدين عن فترة كورونا (كوفيد-19).





وفقًا لمجلة "تايلا" الأمريكية، تبنت نتفليكس المسرحية الموسيقية The Prom (حفل التخرج)، التي عُرضت في مسارح برودواي وفازت بـ 6 جوائز توني.

رد الفنان المصري محمد رمضان على الجدل المثار عقب إعلانه تقديم مسلسل "الإمبراطور"، والذي يجسد من خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.





وقال رمضان، في تصريحات تلفزيونية: "هما خايفين على الأستاذ أحمد، وأنا مزعلتش، وماقلتش هما ليه مادونيش دافع، لأن الإنسان الناجح مش محتاج حد يديله دافع، هو اللي يدي دافع لغيره".

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غيب الموت، الكاتب والناقد المسرحي المصري أمين بكير، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عودة الحفلات بالسعودية، بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني السعودي الـ٩٠، حيث ستتنوع الحفلات ما بين نجوم السعودية والخليج ومصر.

تقام الحفلات في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتنظم الحفلات "بنش مارك".

توفي المسرحي المغربي أنور الجندي، الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، أنهى مسيرة طويلة من العطاء الفني وإبداعي.

وحسب مقربين من الراحل، فإن الجندي توفي إثر أزمة قلبية تطلبت نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط، إلا أن مضاعفات صحية أدت إلى وفاته، عن عمر يناهز الـ57.





حلت، الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان المصري عزت العلايلي، الذي أثرى السينما العربية بعدد كبير من الأفلام الرائعة مثل "الاختيار، الأرض، السقا مات، الطريق إلى إيلات، تراب الماس".

في حياة عزت العلايلي، المولود في 15 سبتمبر/أيلول 1934، محطات وأحداث مهمة منها، وفاة والده في مرحلة عمرية مبكرة، الأمر الذي جعل أسرته تواجه ظروفا صعبة ودفعته للخروج للعمل لتدبير احتياجات شقيقاته.

انتهت الفنانة المصرية إلهام شاهين من تصوير فيلمها الجديد "حظر تجوال"، وتنتظر طرحه في دور العرض السينمائي.

وتضع الفنانة المصرية أملا عريضا على هذا الفيلم لعدة أسباب؛ في مقدمتها أنه يناقش قضايا اجتماعية شائكة، ثانيا، أنه يجمع نخبة متميزة من المبدعين، على رأسهم المخرج أمير رمسيس والفنانة أمينة خليل.