شاعر أغاني كاظم الساهر يكشف تطورات حالته الصحية مع السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب الشاعر العراقي كريم العراقي بسرطان الأمعاء والبروستاتا، ما جعله ينتقل إلى أحد مستشفيات أبوظبي لتلقي العلاج، حيث خضع حتى الآن لـ4 جلسات علاج كيميائي.



وقال العراقي لوسائل إعلام مصرية، إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اطمأن على صحته وقرر أن يتكفل بعلاجه".

أما عن حالته الصحية فقال، إن "المرض قد يتطلب شهورا عديدة للعلاج، وإن العلاج الحالي سيستمر لمدة شهر ونصف، ليتقرر بعدها إذا ما كان هناك حاجة لإجراء عملية أم لا".





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كانت بداية العراقي في مجال كتابة الأغنية عام 1974 في أغنيتين للأطفال، "الشميسة"، و"يا خالة يالخياطة" قدمهما وهو طالب في المرحلة المتوسطة، ثم قدم العديد من الأعمال الناجحة وهي "تهانينا يا أيام" للمطرب العراقي صلاح عبدالغفور، و"دار الزمان ودارة" للفنانة سيتا هاكوبيان، وأغنية "جنة جنة" للفنان رضا الخياط وألحان عباد عبدالكريم.





واستمرت رحلة (كريم العراقي) من عام 1987 وحتى الآن مع صديقه ورفيق دربه الفنان كاظم الساهر، حيث بدأت هذه العلاقة في الجيش وكانت أول أغنية تجمعهما في مسلسل "شجاهه الناس"، حيث كتب العراقي للساهر أكثر من 70 أغنية.

وقدم العراقي كلمات لأربع أغان لسفير الأغنية العراقي في ثمانينيات القرن الماضي سعدون جابر من ألحان الفنان المصري بليغ حمدي عام 1981.

