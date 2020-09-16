صور- حميد الشاعري يحضر حفل فرقة " أيامنا الحلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في أول ظهور له عقب طرح أحدث أغانيه "أنا بابا" عبر إحدى شركات المحمول، حرص الفنان حميد الشاعري على حضور حفل فرقة "أيامنا الحلوة"، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

حميد حضر الحفل بصحبة الإعلامية سلمى الصباحي "عضوة الفرقة"، والفنان ماهر محمود إسماعيل، وأعرب عن سعادته بحضوره.

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فرقة أيامنا الحلوة تأسست عام 2003، واشتهرت بتقديم مجموعة من الأغاني التراثية والمونولوجات، وكذلك أغاني الإعلانات.

حميد طرح مؤخرا أغنية "أنا بابا" عبر إحدى شركات المحمول، وهي من كلمات الشاعر محمد البوغة، ألحان مديح محسين، توزيع أمين نبيل، وهي أولى أغاني ألبومه الذي يعود به إلى الساحة بعد 14 عاما من طرح "روح السمارة".