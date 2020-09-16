22 سبتمبر.. عرض "محل اللعب" على مسرح الهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد صناع العرض المسرحي "محل اللعب"، عرضه على مسرح الهناجر بدار الأوبر المصرية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري، في تمام السابعة مساء.

ويفتتح العرض المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

مسرحية "محل اللعب" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، وهو عن رواية الأميرة والوحش، إعداد وإخراج إيهاب ناصر، موسيقى وأشعار وائل طه، تصميم ملابس شيماء أبو سالم، تصميم ديكور نورا محمد، مصمم الرقصات أشرف فؤاد، تصميم إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج مساعد كاميلو- عز الدين، ومخرج منفذ طارق الشاذلي.