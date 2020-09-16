تراند اليوم : بعد أحمد إبراهيم .. بيان ناري من أنغام بعد ظهورها مع هذا الفنان وإعلان الصحف زواجها منه

أصدرت الفنانة أنغام بيانا شديد اللهجة أوضحت فيه ما تردد حول زواجها مرة أخرى من فنان شهير.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: الأخبار المتداوله عني غير صحيحه رجاء للمواقع (المحترمه)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر.

وظهرت صور فنية تجمع بين الفنانة أنغام والمايسترو الموسيقي هاني فرحات وسط مزاعم صحفية بزواج الاثنين.

وكانت أنغام انفصلت عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعد سلسلة من المشكلات التي طاردت الاثنين.

