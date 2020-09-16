تراند اليوم : ما لا تعرفه عن علاقة فؤاد المهندس بشويكار .. رفضها تماما .. ثم طلب الزواج منها على المسرح

تحل اليوم ذكرى وفاة نجم الكوميديا المصري فؤاد المهنددس الذي رحل عن دنيانا يوم 16 سبتمبر قبل أعوام.

وجمعت علاقة غريبة فؤاد المهندس و زوجته الفنانة الراحلة شويكار جاءت أحداثها كالتالي:

- التقيا لأول مرة في مسرحية (السكرتير الفني)

- رفض فؤاد المهندس تماما التمثيل مع شويكار بسبب الاختلاف في وجهات النظر.

- مثلا سويا وفي إحدى المشاهد على المسرح طلب منها الزواج.

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- استمر زواجهما لمدة 20 عاما ثم وقع الانفصال

- لم ينجح كافة الأصدقاء في منع الانفصال أو إعادتهما سويا

- مثلا بعض الأعمال سويا رغم الانفصال.

