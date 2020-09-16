تراند اليوم : قصة العرافة التي تنبأت لـ أحمد حلمي بالنجاح والشهرة .. وافق على هذا الفيلم بأوامرها

كشف الفنان أحمد حلمي عن الأجر الذي حصل عليه في فيلم "عبود على الحدود" مع النجم الراحل علاء ولي الدين.

وقال "حلمي" في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة": استدعاني مكتب المخرج شريف عرفة وطلب مني الغناء فغنيت أغنية (جانا الهوى) فعاد وطلب مني غناء نفس الأغنية لكن بشكل كوميدي فغنيتها فأخبرني أنني حصلت على الدور.

وأضاف: كنت قد اشتهرت بتقديم البرامج لكن في التمثيل لم أصنع اسما فطلبت عشرة آلاف جنيه للموافقة فأخبروني أن الإنتاج عرض 5 آلاف جنيه فقط للدور .

وتابع: وافقت على هذا الدور لأنني تذكرت سيدة قرأت لي الفنجان وأخبرتني أنني سوف أتلقى دورا مقابل أجر زهيد وعلي أن أقبل به .

وتابع: كنت أعتقد أن دور (سعيد) في الفيلم سيكون صغيرا لكن اكتشفت أن الدور كبير واستمتعت بفترة التصوير مع شريف عرفة.

