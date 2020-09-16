بعدسة زوجته: ريان رينولدز يخضع لفحص فيروس كورونا قبل مشاركة "ذا روك" فيلمه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:44 صباحاً - بعد أن ارتفعت شكاوى شركات الإنتاج العالمية ودور السينما محذرة من انهيارها بعد تسبب الإغلاقات العالمية جراء تفشي كورونا خسارتها عشرات مليارات الدولارات،قرر معظم نجوم الولايات المتحدة العودة لتصوير مشاريعهم السينمائية فوراً بعد أخذهم كافة التدابير الإحترازية اللازمة التي ينصح بها خبراء الأوبئة في العالم.

وقد أظهر الممثل الشهير ريان رينولدز،مدى إلتزامه بالتدابير الإحترازية الصارمة للوقاية وزملائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، بخضوعه الطوعي والحماسي لفحص فيروس كورونا المستجد قبل استئناف تصويره فيلمه الجديد :"Red Notice"

ونشر ريان رينولدز عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الذي يمتلك فيه 16 مليون ونصف مليون متابع ومتابعة، صوراً له خلال خضوعه للفحص من أنفه، وعلّق بقوله: "العودة إلى العمل في فيلم "Red Notice"اختبار كوفيد سريع وسهل. يضع الطبيب المسحة في أنفك، بحيث تكون عميقة بما يكفي لدغدغة ذكريات طفولتك ثم تنتهي. بغض النظر عما تقوله له، لن يشتري لك العشاء أولا ".

وكان تصوير الفيلم قد توقف في شهر آذار/مارس الماضي من عام 2020 الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا في كافة أرجاء الولايات المتحدة والعالم، وهو بطولة مشتركة بين ريان رينولدز، ودواين جونسون مع غال غادوت،و ريتو أريا،و كريس ديامانتوبولوس.

وقد التقطت صور ريان رينولدز خلال خضوعه لفحص فيروس كورونا المستجد التي تظهر إلتزام نجوم هوليوود قبل الأشخاص العاديين باجراءات الوقاية الإحترازية لتأمين بيئة آمنة للعاملين في السينما،زوجته بلاك ليفلي التي تهوى التصوير الفوتغرافي.

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