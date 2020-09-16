زاك إيفرون يمدد إقامته في أستراليا بعد بدئه علاقة رومانسية مع نادلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:44 صباحاً - لا يتحمل نجوم هوليوود وعدد كبير من المشاهير البقاء في مكان أو بلد واحد بفترة تفشي جائحة فيروس كورونا الخطرة في العالم،وبعضهم يحاول تخفيف التوتر النفسي جراء ذلك بقضاء عطلات راحة واستجمام في الخارج،واختار الممثل الوسيم الشاب زاك إيفرون أستراليا لقضاء إجازة طويلة فيها.

ويبدو أن نجم هوليوود الوسيم زاك إيفرون ،البالغ من العمر " 32 عاماً" وجد سبباً آخر للبقاء فترة أطول في استراليا،لذلك ألغى رحلة عودته إلى مقر إقامته الدائم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية التابعة لولاية كاليفورنيا،وفقاً لموقع "هولا" .

لم يعد مستغرباً احتمال عثوره على حب جديد في أستراليا



ووجد نجم هوليوود زاك إيفرون الرومانسية في شواطىء أستراليا الجميلة،ويقضي زاك إيفرون فترة تفشي جائحة فيروس كورونا في المنطقة الساحلية المحيطة بخليج "بايرون" الأسترالي،وقد مدد إقامته في أستراليا،بعد حصوله على "تأشيرة" طويلة لمدة 12 شهراً،ويبحث عن منزل مناسب للإستقرار فيه طوال مدة تواجده في أستراليا.

وقد تحدثت تقارير عن وقوع زاك إيفرون بحب المدينة الأسترالية الساحرة،لكن بات الجميع يعرف الآن ،أنه بدأ علاقة رومانسية مع الفتاة الجميلة "فانيسا فالاداريس" البالغة من العمر " 25 عاماً" التي التقى بها في شهر يوليو- تموز الماضي من عام 2020 الجاري ، خلال عملها كنادلة في مقهى ومطعم " نيو ثاوث ويلز كافيه " قبل أشهر إلى جانب عملها كعارضة أزياء واعدة وطموحة،وفقاً لموقع "ذا كيوت" ،ووسائل إعلام مختلفة.



وكان بعض معجبيه قد رصدوا وجوده في عدة مطاعم محلية حول خليج بايرون ،لذا لم يعد مستغرباً إحتمال عثوره على حب جديد في أستراليا،وإنها سبب تفكيره بالإقامة لفترة أطول في أستراليا،وزعمت شائعة جديدة،أنه ربما قد يبيع منزله الفاخر في لوس أنجلوس،وينتقل بشكل دائم إلى استراليا لعيش حياة هادئة ورومانسية مع صديقته الجديدة فانيسا فالاداريس.

وتم تصوير الثنائي زاك إيفرون وصديقته الجديدة فانيسا فالاداريس ،يستمتعان بوقتهما معاً ،ويتغديان سوياً،ويمسكان أيدي بعضهما البعض برومانسية،ويمضيان إجازة تزلج رائعة.

وقد أجل زاك إيفرون كافة أعماله،ويستمتع بإجازة طويلة مع صديقيه: كريس هيمسوورث ،وإلزا باتاكي،وهما من سكان ساحل خليج بايرون الأسترالي ،ويبحث عن منزل خاص به للإقامة به مع شخص مميز لديه.



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