تحدي "غني مع فايز" ينطلق لاستكشاف المواهب الشابة على قناة أبوظبي

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن إطلاق التحدي الغنائي العربي "غني مع فايز" لاستكشاف المواهب الغنائية الشابة، والذي يستقبل المشاركات عبر منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" الشهيرة في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى برامج المواهب في الوطن العربي، تمهيداً لعرض البرنامج على قناة أبوظبي.

وبدأ البرنامج باستقبال طلبات المشاركة اعتباراً من اليوم ، حيث وجّه الفنان الإماراتي فايز السعيد دعوة للراغبين بالمشاركة من أصحاب الأصوات الإبداعية والمميزة على مستوى العالم العربي، والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، إلى تسجيل فيديو بصوتهم دون موسيقى على ألا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، وتحميله على منصة "تيك توك" باستخدام الوسم (#غني_مع_فايز) باللغة العربية أو (#GhanniMa3Fayez) باللغة الإنجليزية.

وسيقوم فايز السعيد بمتابعة المشاركات وتقييم الأصوات المتميزة التي تمتلك فرصة الدخول في عالم النجومية، وتأهيلها للمراحل المتقدمة من البرنامج ليكون بوابته إلى عالم الشهرة الموسيقية.

وتنطلق رحلة البرنامج مع من يجري اختيارهم إلى المرحلة الأولى من البرنامج التي ستعرض في ست حلقات، وسيتطلب منهم إرسال فيديو آخر لبثه عبر صفحة البرنامج على تيك توك حيث يصوت الجمهور لاختيار المتأهلين الى المرحلة الثانية، في حين سيعمل فايز السعيد على التواصل معهم لإبداء ملاحظاته وتقديم المشورة.

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وسيتأهل إلى المرحلة الثانية من البرنامج 24 مشاركاً يتوزعون على أربع حلقات لاستضافة ستة مشاركين في كل حلقة، حيث سيتطلب منهم إرسال مقطعي فيديو، الأول لأغنية من اختيارهم، والثاني لأغنية ينتقيها فايز السعيد ليقوم بعدها الملحن بالتعليق عليها من الاستوديو بالتعاون مع ضيف من نجوم الغناء العربي، وذلك قبل عرضها على تصويت الجمهور على صفحة البرنامج على تيك توك، والذي سيحدد ثلاثة مشاركين من كل حلقة للتأهل للمرحلة الثالثة.

أما المرحلة الثالثة وما قبل الأخيرة من البرنامج التي ستمتد على مدى ثلاث حلقات فستشهد وصول 12 مشاركاً بمعدل أربعة مشاركين في كل حلقة، حيث سيطلب منهم إرسال مقطعي فيديو، الأول لأغنية من اختيار فايز السعيد والثانية ينتقيها ضيفه في الاستوديو، قبل عرضها لتصويت الجمهور الذي سيحدد بدوره ثلاثة مشاركين للوصول إلى المرحلة الختامية، للمنافسة على اللقب في الحلقة الأخيرة، وليكون تصويت الجمهور هو الفاصل بينهم وبين النجومية والفوز بالبرنامج.

يذكر أن الفنان فايز السعيد هو مغني وملحن ساهم في إطلاق مسيرة مجموعة من أبرز نجوم الغناء على مستوى العالم العربي، من بينهم بلقيس وداليا مبارك وفؤاد عبد الواحد، كما عمل على تلحين مجموعة من الأغاني لأهم المطربين العرب، مثل فنان العرب محمد عبده، وراشد الماجد، وكاظم الساهر، وحسين الجسمي، وماجد المهندس، وأحلام، وعبد المجيد عبدالله، وصابر الرباعي، ونوال، ونبيل شعيل، ووليد الشامي، وعيضة المنهالي، وعبدالله الرويشد، وميحد حمد، وغيرهم، ويلقّب بسفير الألحان.