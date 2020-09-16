شاهد.. طفلة تنجو من موت محقق سقطت من الطابق الثالث

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 12 ثانية

أظهر مقطع فيديو لحظة نجاة طفلة صينية عمرها لا يتجاوز الأربعة أعوام من موت محقق إثر سقوطها ،من نافذة بالطابق الثالث، عقب أن تُركت وحيدة بمنزل جديها.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الطفلة من نافذة منزل بمقاطعة جيانغشي، شرق الصين.

وتجمع العديد من السكان حول منزل الطفلة التي شاهدوها وهي تتدلى خارج النافذة وتفقد توازنها وتسقط تدريجيا، ونجحوا في إنقاذها بعد التقاطها عن طريق الإمساك بلحاف لمنعها من الارتطام بالأرض.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الطفلة تم تركها في المنزل من قبل جديها اللذين ذهبا لإدارة متجر العائلة، فيما كان أبواها يعملان في مدينة أخرى.

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ووفقا للصحيفة، فإن الفتاة كانت تلعب بمفردها داخل المنزل وقفزت عن طريق الخطأ من شرفة المنزل بالدور الثالث، وعلى ما يبدو أنها كانت تحاول البحث عن عائلتها.

وقال أحد السكان إنه سمع صراخ الفتاة وهو يخرج القمامة ووجدها متدلية من النافذة، فطلب المساعدة، من الجيران وبالفعل تمكنوا من إنقاذ الطفلة الصغيرة دون أن تتعرض لأي إصابات.

وذكر جد الطفلة لاحقا أنه سيقوم بتركيب نوافذ أمنية حول شقتهم لمنع تكرار مثل هذه الحادثة مرة أخرى.

وبعد انتشار فيديو إنقاذ الفتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد المتابعون بحسن تصرف الجيران وشجاعتهم التي بفضلها لا تزال الطفلة الصغيرة على قيد الحياة.