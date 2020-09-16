مالوما بصور جديدة تتصدّر محركات البحث

متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم الكولومبي العالمي مالوما صورًا جديدة له ظهر فيها وهو يستمتع بإجازته في يوم طويل قضاه في عرض البحر.

وظهر مالوما في الصور في لقطات عفوية نالت استحسان الجمهور ومحبّيه وتحديدًا المعجبات الاتي انهلن عليه بالتعليقات عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

صور مالوما سرعان ما تصدّرت صفحات الأكثر تداولاً إلكترونيًا، فكعادته يغزو “محبوب الجماهير” الإنترنت مع كل صورة جديدة له يشارك الجمهور بها.

وكان مالوما قد فاجأ جمهوره بطرح ألبومه الخامس بعنوان PAPI JUANCHO، وهو الألبوم الخامس في مشواره الفني.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية واسعة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما حصل مؤخرًا على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards لهذا العام وفاز أيضًا بأول VMA على الإطلاق لأفضل فيديو لاتيني عن كليب “Qué Pena!”.