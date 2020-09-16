أصالة تصدر “لا تستسلم” بعد انتظار طويل

متابعة بتجــــــــــــرد: تحتفل الفنانة أصالة نصري بإصدار ألبوم “لا تستسلم” الذي طال انتظاره، اليوم.

يضم الألبوم، الذي تتعاون فيه مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، 20 أغنية من بينها “وش كنت أقول”، “دروب الأماني”، و”يا مثبت”.

وتعود أصالة بهذا العمل إلى الغناء باللهجة الخليجية بعد غيابٍ دام أربع سنوات، منذ تاريخ إصدار ألبوم “أعلق الدنيا” عام 2016.

ويبدو أن هذا العام، شهد نشاطاً استثنائياً بالنسبة إلى أصالة. إذ أحيت في بدايته أكثر من حفل. كما أصدرت خلاله عدداً من الأغنيات المنفردة، واختتمت صيفه مع “لا تستسلم”.

هكذا وصفت أصالة ألبوم “لا تستسلم”

تحدثت أصالة في أحد منشوراتهِا على “إنستغرام” عن ألبومها الجديد، وأشارت إلى أنها تعتبره بالذات “روحها متجسدة”. وقالت النجمة السورية: “عشت من خلال أحداثه حالاتٍ أخرجتني من أنفاقٍ كادت تؤول بي للتردي، لكنني نجوت”.

وأضافت: “صدقت كل قصة وتخيلتها، ورسمت لكل أغنية في البال سيدة لها صفات وملامح وأداء لا يشبه أحداً غير الذي في خيالي”. ويبدو أنها كرست نفسها لتشعر بكل كلمةٍ وكل لحن. إذ قالت نصاً: “سافرت مع كل أغنية إلى كوكب، كان ينقضي النهار بأكمله وأنا أغني وأغني”.

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“لا تستسلم” .. أسلوب دعاية مختلف

لعل أحد العوامل التي أكدث للجمهور أن لا تستسلم سيكون عملاً مختلفاً، هي خطة الدعاية التي اتبعتها أصالة. فقد ألغت الوصول إلى كل الصور المنشورة على حسابها على إنستغرام، ولم تبقِ إلا على الصور الدعائية للألبوم. وحرصت على التعليق على كلِ منها، بمنشوراتٍ رقيقة، تتحدث فيها عن مشاعرها، وتجربتها الفريدة في لا تستسلم. كما أعلنت في وقتٍ آخر عبر تويتر، عن نيتها اتباع نهج النجم الكبير عبد المجيد عبد الله، بنشر كلمات من أغنيات الألبوم تباعاً.

هذه هي تفاصيل أغنيات “لا تستسلم”

وقالت الفنانة السورية إن “الملحن السعودي سهم، هو صاحب فكرة أنصاف رقم 20، بعشرين أغنية يضمهم الألبوم”. وعبرت عن امتنانها لسهم، الذي قام بالإشراف على الألبوم، في الكثير من تغريداتِها ومنشوراتها. قالت في إحداها: “لي الشرف العظيم وبالغ السعادة، بالاهتمام الكبير من الموهوب الكبير سهم، وتشريفه بالإشراف على ألبومي. لقد دخلت عالمه أياماً طوال، دائماً هو النبيل الخلوق المُحب الوجداني، من كل قلبي شكراً”.

ولحن سهم عدداً من أغنيات الألبوم من بينها ما أعرف انطق، رفقاً، ألطف بحالي. وتعاونت أيضاً مع عددٍ من كبار شعراء وملحني وموزعي العالم العربي. من بينهم الشاعر بدر عبد المحسن، قوس، والمحلنين العزوف وياسر بو علي. ومن الموزعين خالد عز ورأفت.

هؤلاء خلف أناقة إطلالات أصالة في صور الألبوم

لفتت أصالة أنظار متابعيها بإطلالاتٍ مميزة ومختلفة، ظهرت بها في الصور الدعائية التي نشرتها خلال الأيام السابقة. وتتعاون في هذه الإطلالات مع مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران، الذي تجمعه بها علاقة صداقة قوية. وتألقت بلمسات خبير المكياج بسام فتوح، بينما اعتنى مصصف الشعر طوني صوايا بتسريحاتها.