آبل تزيح النقاب عن أجدد منتجاتها.. تعرفوا إلى الجيل الجديد من آيباد وآبل واتش

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت شركة آبل الأميركية عن أحدث منتجاتها خلال حدث آبل السنوي، الذي عرض استثنائياً هذا العام رقمياً دون جمهور.

وأطلقت آبل جهاز آبل واتش الجيل السادس بلونين جديدين الازرق والاحمر، بمعالج Apple S6 المحول من A13.

ومن أبرز ميزاتها قياس نسبة الأكسيجين بالدم من خلال المعصم فقط في ١٥ ثانية ودمجها مع تطبيقات الصحة على الهاتف.

كما أن Apple Watch S6 قادرة على كشف الازمة الربوية قبل وقوعها.

وأضافت آبل ميزة خدمة Family Setup للتعقب والتواصل مع افراد العائلة بسهولة، وهي خاصية تسمح للآباء بتعقب مكان تواجد أطفالهم أو أي شخص كبير في السن كمثلاً شخص مصاب بمرض الزهايمر بشكل مستمر.

وإلى جانب الساعة الذكية الأساسية تم الاعلان عن ساعة آبل SE بنسخة اقل مواصفات و أقل سعر بمعالج S5.

وتم الكشف عن خدمة +Apple Fitness التي تجمع بين جميع المؤشرات الصحية الخاصة بالمستخدم اضافة إلى البيانات الخاصة بتمارين اللياقة البدنية التي يمكنك متابعة تمرين رياضي على آيفون وفي نفس الآن تسجيل المعطيات على الخدمة.

Advertisements

أما سعر ساعة آبل Apple Watch Series 6 هو 400 دولار، و سعر ساعة آبل ِApple Watch SE هو 280 دولار.

وفي الحدث، أطلقت خدمة آبل وان AppleOne وهي خدمة تجمع بين جميع خدمات آبل المدفوعة مثل Apple Music و +AppleTv و Apple Arcade وغيرها، والباقات تبدأ من 15 دولار في الشهر.

وأزاحت آبل النقاب عن آيباد الجيل الثامن الجديد بتصميم مُحدث نحيف وخفيف بأداء أقوى من المنتجات السابقة بفضل شريحة A12 Bionic مع محرك عصبي.

واللافت أن IPad الجيل الثامن يدعم قلم آبل و يبدأ سعره من 329 دولار بألوان متعدّدة، وهو متاح للطلب في الولايات المتحدة من يوم الجمعة.

وإلى جانب IPad 8 اعلنت آبل عن Ipad Air الجديد والذي يضم تصميماً جديداً بحواف صغيرة ويأتي بمعالج A14 وشاشة بحجم 10.9 انش، وزر تشغيل بميزة البصمة.

ويتوفرّ ايباد إر الجيل الرابع بـ 5 الوان وسعر يبدأ من 599 دولار سيطلق الشهر القادم في الأسواق.

يذكر أنه سيتم إصدار تحديث iOS 14 و ipadOS 14 و watchOS 7 و tvOs 14 يوم الأربعاء.