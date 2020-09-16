ليونيل ميسي الأغلى أجرًا في الـ2020 للاعبي كرة القدم

متابعة بتجــــــــــــــرد: يتصدر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تصنيف “فوربس” هذا العام للاعبي كرة القدم الأعلى أجراً مرة أخرى.
ويأتي ذلك بعد أن تمكن ميسي من حل المشاكل التي امتدت لأسابيع المتعلقة بعقده ليصعد إلى الصدارة بـ126 مليون دولار، ما أدى إلى تفوقه على كريستيانو رونالدو لاعب نادي جوفنتوس الذي جاء في المركز الثاني مع 117 مليون دولار.
لكن مشجعي كرة القدم بدأوا توجيه نظرهم إلى كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الذي حصل على المركز الرابع بـ48 مليون دولار.
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