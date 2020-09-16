فيديو ترويجي جديد لفيلم جيمس بوند ولمحة عن شخصية رامي مالك

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند “No Time To Die” المنتظر، الإعلان الترويجي الخاص بالعمل. ويحمل الإعلان الترويجي الذي تم نشره عبر حساب أفلام جيمس بوند الرسمي على تويتر التشويق والإثارة.
ومن جهةٍ أخرى، تم الكشف عن الشخصية التي سيؤديها الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك.
ونشر الحساب الرسمي فيديو عن شخصية “سافين” التي يُؤديها مالك وتم التساؤل عما إذا كانت هذه الشخصية الغامضة هي الخصم الأكثر رعباً حتى الآن.
ويقول المخرج كاري جوجي فوكوناغا إن “ما يريده وما هو مستعد لفعله يجعله شخصية مخيفة للغاية. بخاصة بالنسبة لبوند، وللعالم أجمع”.
والجدير ذكره أنّه من المقرر عرض الفيلم وهو من بطولة الممثل دانيال كريغ في شهر تشرين الثاني المقبل.
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