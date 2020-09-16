الميركاتو الصيفي.. "اكتشاف بلماضي" يحط الرحال في الدوري الفرنسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حسم نادي نيم الفرنسي صفقة التعاقد مع الجزائري كريم العريبي، هداف النجم الساحلي التونسي، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية فرنسية.



العريبي صاحب الـ26 عاما تألق بشكل خاص مع الفريق الساحلي خلال الموسم الحالي، مما جعله محل متابعة من قبل عدد من الأندية الفرنسية طوال الأشهر الأخيرة.

موقع "فوت ميركاتو" المتخصص في أخبار الانتقالات كشف عن حصول اتفاق رسمي بين إدارتي نيم والنجم الساحلي، يقضي بانتقال العريبي للفريق الفرنسي انطلاقا من الميركاتو الصيفي الحالي.



مفاوضات عسيرة

لم تكن مهمة نادي نيم الفرنسي سهلة للفوز بخدمات النجم الجزائري كريم العريبي، وذلك بسبب الاختلافات التي حصلت مع مسؤولي النجم بخصوص قيمة الصفقة.

وتمسك نادي الجنوب الفرنسي بدفع 600 ألف يورو فقط لضم المهاجم الجزائري، في حين طالب النادي التونسي بمبلغ مليون يورو.

وتم الاتفاق في نهاية المطاف على حل وسط يقضي بحصول النجم على مبلغ 800 ألف يورو من عملية بيع كريم العريبي.

وينتظر أن يوقع اللاعب الجزائري عقود انتقاله لنيم بداية الأسبوع المقبل، وتحديدا بعد حصوله على التأشيرة التي ستسمح له بالسفر إلى فرنسا.

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تطور لافت

شهد أداء كريم العريبي نقلة نوعية منذ انضمامه للنجم الساحلي في عام 2019 قادما من دفاع تاجنانت الجزائري، ولعب دورا كبيرا في فوز الفريق بلقب البطولة العربية التي حملت اسم كأس زايد للأندية الأبطال في نسختها الماضية، حيث سجل هدفا مهما في المباراة النهائية أمام الهلال السعودي.

كما تألق العريبي خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بتسجيله 10 أهداف خلال 10 مباريات لعبها، قبل خروج فريقه من ربع النهائي.

ومنذ انتقاله للنجم الساحلي، شارك العريبي في 47 مباراة أسهم فيها في 15 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

مفاجأة بلماضي

كان جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، قرر منح الفرصة للعريبي مع محاربي الصحراء بشكل مفاجئ قبل 6 أشهر من الآن، حيث استدعاه للمشاركة في مباراتي زيمبابوي، اللتين كان من المقرر أن تلعبا يومي 26 و29 مارس/آذار الماضيين، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

لكن فيروس كورونا، الذي شهد انتشارا كبيرا في جميع أرجاء العالم منذ بداية السنة، تسبب في إرجاء المواجهتين، حيث قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل جميع مسابقاته لتواريخ لاحقة.

ويشكل العريبي إلى جانب أسامة درفلو مهاجم نادي فيتيسه أرنهيم الهولندي الثنائي الذي يعول عليه جمال بلماضي، مدرب "محاربي الصحراء"، لتعويض النجم إسلام سليماني الذي تبدو حظوظه ضعيفة للمشاركة في المعسكر المقبل لمنتخب الجزائر بسبب عدم حسمه لمسألة وجهته الاحترافية الجديدة.