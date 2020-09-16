5 وجهات محتملة لباتريس كارتيرون بعد الرحيل عن الزمالك

كشف مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك المصري المستقيل، عن أسباب قرار الأخير بإنهاء مهمته مع الفريق الأبيض وعدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.



وكان كارتيرون عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي، الثلاثاء، اعتذر له خلالها بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق، وقام بدفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ250 ألف دولار.

وأوضح المصدر، لمراسل "العين الرياضية" أن المدرب تلقى عدة عروض مغرية من أندية متعددة خلال الفترة الأخيرة أبرزها من نادي بيراميدز المصري، من أجل الانتقال لقيادة فرقها.

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وأضاف أن المدرب الفرنسي بخلاف العرض المصري تلقى كذلك عروضا من أندية مغربية وسعودية وجنوب أفريقية وإماراتية.

وشدد على أن جميع العروض التي تلقاها المدير الفني كانت مغرية جدا من حيث المقابل المادي، وهو ما دفعه لدفع الشرط الجزائي بسهولة، مشيرا إلى أن بيراميدز قد يكون الوجهة الأقرب للمدرب الفرنسي.





يذكر أن الزمالك قرر تعيين طارق يحيى مدربا مؤقتا للفريق خلفا لباتريس كارتيرون، الذي قاد الزمالك لتحقيق بطولتين هم السوبر المصري والسوبر الأفريقي خلال مشواره معه.