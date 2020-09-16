مفاجأة سارة تستقبل بلعمري في السعودية

عاد اللاعب الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري، فجر الثلاثاء للسعودية، بعد أشهر طويلة من الغياب قضاها بمسقط رأسه، في انتظار حل أزمته مع ناديه الشباب.



وحسب مراسل "العين الرياضية"، فإن أزمة بلعمري والشباب في طريقها للحل، بعدما توصل الجانبان لاتفاق يقضي بفسخ التعاقد بشكل نهائي، بشرط تخلي اللاعب عن مُستحقاته المالية المتأخرة.

خبر سار

وبمجرد وصول مدافع المنتخب الجزائري إلى السعودية، تلقى أخبارا سارة، بعدما قررت لجنة الاحتراف رفض الطلب الذي تقدم به نادي الشباب، من أجل حرمانه، من الانتقال لفريق سعودي جديد خلال الفترة القادمة.

وكانت لجنة الاحتراف قررت في وقت سابق عدم أحقية اللاعب المحترف الذي انتهى عقده ورفض التمديد مع ناديه المسجل به للموسم المنقضي، الالتحاق والمشاركة مع أي نادٍ جديد، إلا بعد انتهاء الموسم.

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ويعني قرار اللجنة أن البالغ من العمر 30 عاما، سيكون قادرا على الانتقال لأي ناد في المسابقة، بمجرد تحرره من العقد الذي يربطه مع "الليوث".

وسعت إدارة الشباب لحرمان نجمها من تدعيم أحد مُنافسيها في المُستقبل القريب، خاصة أنها تعلم المؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها، والإضافة الذي سيكون قادرا على تقديمها لأي ناد يلتحق به، خاصة أنه لن يحتاج لفترة تأقلم في السعودية التي أصبح يعرفها جيدا بعد 4 سنوات قضاها فيها.

عروض كثيرة

ويتواجد جمال بلعمري حاليا، في موقف قوة، باعتبار أن تحديد مُستقبله الكروي سيكون بيده، وهو ما سيسمح له بالتفاوض مع جميع الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته، دون تدخل أي طرف.

وسيدفع القرار اللاعب للقيام بالخيار الأنسب له رياضيا وماديا بعيدا عن أية ضغوطات، مثلما كان عليه الوضع سابقا، عندما كان مُجبرا على التفاوض مع إدارة الشباب التي عرقلت العديد من الصفقات خلال السنوات الماضية.

وربطت تقارير صحفية اللاعب بعدد من أندية القمة على رأسها الهلال والنصر السعوديان، إضافة لعروض من دوريات عربية أخرى.