دور السينما الصينية ترفع الحد الأقصى لطاقتها الاستيعابية مع تحسن الوضع الوبائى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية السينما الصينية اليوم الأربعاء، أن دور السينما فى الصين سترفع الحد الأقصى لطاقتها الاستيعابية من 50% المعمول بها حاليا إلى 75%، ما يؤشر إلى تعافى ثانى أكبر سوق لشباك التذاكر فى العالم وسط وباء "كوفيد-19"، وذكرت الجمعية –في بيان - أن الحد الأقصى الجديد للحضور سيبدأ سريانه في 25 سبتمبر الجاري، وفقا لأحدث نسخة من المبادئ التوجيهية لدور السينما لاستئناف الأعمال وتطبيق إجراءات السيطرة على كوفيد-19 بشكل متزامن.

وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي وصلت فيه إيرادات شباك التذاكر في الصين إلى 5 مليارات يوان (أكثر من 730 مليون دولار) حتى يوم الاثنين الماضى منذ إعادة فتح دور العرض في 20 يوليو بعد أشهر من الإغلاق بسبب كوفيد-19، ما يمثل قوة دفع لسوق شباك التذاكر في عطلة العيد الوطني الصيني التي تبدأ أول أكتوبر المقبل ولمدة أسبوع.

وأشارت أنه بموجب المبادئ التوجيهية للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، سيتم قياس درجات حرارة المشاهدين قبل دخولهم دور السينما، ولن يسمح بدخول أولئك الذين لا يرتدون كمامات أو تزيد درجة حرارة أجسامهم عن 3ر37 درجة مئوية، وأن جميع التذاكر يجب حجزها عبر الإنترنت بأسماء حقيقية ويتم بيعها بدون تلامس.

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ومثلت عطلة العيد الوطني التي استمرت سبعة أيام العام الماضي موسما مربحا، حيث ساهمت بخمسة مليارات يوان (أكثر من 730 مليون دولار) من الإيرادات السنوية لشباك التذاكر بالصين والتي بلغت أكثر من 64 مليار يوان (3ر9 مليار دولار).

