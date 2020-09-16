شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يكشف أسماء وتفاصيل أغانى المينى ألبوم الجديد قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمد نور، إنه انتهى من تسجيل 6 أغانى فى المينى ألبوم الجديد الذى عمل على التحضير له فى الفترة الماضية، وكشف لـ"الخليج 365" عن تفاصيل هذه الأغانى: الأولى بعنوان "شفتو القمر"، من ألحانه، وكلمات أحمد علاء الدين، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق، والأغنية الثانية "الحب"وهى من ألحانه، وكلمات أحمد علاء الدين، وتوزيع محمد شفيق، وجتيار شريف فهمى.

أما الأغنية الثالثة "متجيش على نفسك"، وهى من ألحانه، وكلمات أحمد علاء الدين، وتوزيع زووم، والرابعة لم يستقر على اسمها حتى الأن،وهى من ألحانه، وكلمات جمال الخولى، وتوزيع زووم، والخامسة "رجعنا من تانى"، وهى من ألحانة، ومن كلمات عبد الله ‏حسن، وتوزيع محمد شفيق،والسادسة "أنتى هتسمعى"، من كلمات النجم أحمد السقا.

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وأضاف نور أن الألبوم يتكون من 8 أغنيات فقط والعمل سيكون مختلف على مستوى الموسيقى والكلمات وسيتضمن مفاجآت كثيرة الأغاني المتنوعة والتي تحمل طابع الرومانسية، والدراما، والحزينة، والمبهجة"، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور، ومن المقرر طرح مينى الألبوم في أوائل العام الجديد2021.

وتابع: "تعاونت في الألبوم مع عدد من الشعراء والموزعين هما النجم أحمد السقا،وأحمد علاء الدين وجمال الخولي، وأقوم بتلحين أكتر من نصف الأغاني، والموزعين هما محمد شفيق، وزوم".

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".