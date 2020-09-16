هكذا ردت هيفاء حسين على تعليق "متزوجة واحد قد أبوك"

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة للفنانة البحرينية هيفاء حسين، مع تعليق على صورة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع أنستقرام.



ونشرت الفنانة البحرينية صورة لها بتعليق قالت فيه: "شرايكم بلقاء البارحة في برنامج وطني؟ برنامج وطني.. لبسي الأنيق من كوشية @kooshyeh"، ليرد عليها صاحب حساب The kivang tatlitug قائلا: "إيش ينفع جمال وأنت متزوجة واحد قد أبوك".





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وردت الممثلة على التعليق بالقول: "متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته.. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي.. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل إنما بالفعل".





وتفاعل أكثر من 20 ألف حساب بين التعليق والإعجاب على هذه الصورة بحساب الفنانة على أنستقرام والذي يتابعها عليه أكثر من 2.1 مليون شخص.



