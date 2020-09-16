شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم "Mulan" حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "Mulan" من إنتاج ديزنى إيرادات حول العالم وصلت إلى 37 مليون دولار أمريكى، وهو نسخة جديدة ‪Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

الفيلم من بطولة دونى ين والتي قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords" و"‪Painted Skin" و"‪Ip Man" "‪The Lost Bladesman"و و"‪Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاى ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن ‪Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسيكون الفيلم على طريقة الـ ‪Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("‪Captain Marvel")، وليندسي بير ("‪Sierra Burgess Is a Loser") بكتابة الفيلم الجديد، انتاج من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز.