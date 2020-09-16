سارة سلامة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة سارة سلامة، صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "سلامة" في الصور بإطلالة جذابة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وعرض للفنانة سارة سلامة مؤخرًا، مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة أحمد بدير ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت ‏تيخا ورنا سماحة وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج ‏الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر‎

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