إيهاب فهمي ينشر صورة نجله "أحمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان إيهاب فهمي جمهوره، صورة نجله أحمد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق "فهمي" على الصورة قائلا: "عقبال ما أشوفك أحسن واحد في الدنيا كلها، أحمد إيهاب فهمي". يذكر أن آخر أعمال إيهاب فهمي فيلم "زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

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