السعودية... انطلاق مهرجان الرمان الوطني بمنطقة الباحة بعد غد



أعلنت السعودية اليوم السبت انطلاق فعاليات مهرجان الرمان الوطني في نسخته التاسعة بمنطقة الباحة بعد غد الاثنين .

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة والمتحدث الرسمي للمهرجان إبراهيم بن سعيد بخروش عن شكره لأمير منطقة الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز على رعايته المهرجان، ودعمه الزراعة في المنطقة ومنها زراعة الرمان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن بخروش قوله إن أكثر من 100 عارض للرمان يشاركون في المهرجان، إلى جانب عشرات الأركان الأخرى للشباب المنتجين للعصائر الطبيعية والمشتقات الأخرى، ومشاركات فرع وزارة الزراعة والإدارة العامة للزراعة العضوية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجامعة الباحة والأمانة والجمعية وصندوق التنمية الزراعية.

وأوضح أن فعاليات المهرجان تتضمن إقامة عدد من ورش العمل، بالإضافة إلى مسار سياحي يبدأ من بلجرشي مروراً بالباحة ومزارع الرمان بوادي بيدة وقرية الأطاولة التراثية والمهرجان، وكذلك مشاركة المتاجر الإلكترونية ومعرض للزراعة والأسر المنتجة.



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