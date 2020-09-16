شكرا لقرائتكم خبر عن ميمونة دوكورى ترد على حملات المقاطعة بسبب فيلمها Cuties والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت المخرجة ميمونة دوكورى مخرجة فيلم Cutiesعلى الهجوم الشديد بعد عرض الفيلم على شبكة نتفليكس، حيث قالت إن المهم فى الأمر هو فتح أعين الناس على هذه المشكلة التى يناقشها الفيلم ومحاولة إصلاحها، وأن العمل ضد الاستغلال الجنسى للأطفال لأن ذلك ما يتعرض له الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى إطلاق دعوة لمقاطعة نتفليكس وذلك بسبب الفيلم الفرنسي Cuties، حيث اطلق علي مواقع التواصل أكثر من 200000 تغريدة مع الهاشتاج #CancelNetflix ، كدعوة للمقاطعة وإلغاء الإشتراك بالشبكة بعد عرض الفيلم قبل يومين.

فيما شهد موقع change توقيع عريضة تدعو المستخدمين لإلغاء اشتراكاتهم في Netflix، يبلغ عددها أكثر من 600000 توقيع، حيث اعترض الكثيريون علي محتوي الفيلم والذي وجده البعض مسئ وذو طابع جنسي، خاصة وأن الفيلم يتناول حياة عدد من الأطفال.

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ومن جانبها، قالت نتفليكس في بيان تعليقا علي حملات المقاطعة إن الفيلم حائز على جوائز وقصة مؤثرة عن الضغط الذي تواجهه الفتيات الصغيرات على وسائل التواصل الاجتماعي ومن المجتمع بشكل عام - ونحن نشجع أي شخص يهتم بهذه القضايا المهمة على مشاهدة الفيلم .

وكان الفيلم أثار الجدل في أغسطس الماضي بمجرد طرح الدعاية الخاصة به واعتذرت Netflix وقتها وسحبت الملصق الدعائى لفيلم Cuties، وهو الفيلم الناطق بالفرنسية، ويظهر الملصق الدعائي أربع فتيات مراهقات يرتدين ملابس كاشفة، مما آثار ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعى متهمين الشبكة بإضفاء الطابع الجنسى على الفتيات الصغيرات فى سن الطفولة.

وفاز فيلم "Cuties" بجائزة الإخراج الدرامي السينمائي في مهرجان صندانس السينمائي، ويتتبع الفيلم المهاجرة السنغالية آمي (فتحية يوسف) البالغة من العمر 11 عامًا، والتي تزعج والدتها المسلمة باختيارها الانضمام إلى فرقة "Cuties" الرباعية المكونة من فتيات يتدربن على الرقص بعد المدرسة.