شكرا لقرائتكم خبر عن هانى كمال يعود للمسرح بـ"أبى تحت الشجرة" عن علاقة الأبناء بالآباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان هانى كمال فى العرض المسرحى "أبى تحت الشجرة" للمخرج إسلام إمام، حيث يعود للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب، والمسرحية تتناول علاقة الأبناء بالآباء لكن بشكل كوميدى ويشارك فى بطولتها أيضا الفنانة إيمان السيد والفنانين منير مكرم وأحمد عبد الهادى ودينا هريدى وشادى أسعد.

مسرحية "أبى تحت الشجرة" من المسرحيات ذات الفصل الواحد وهى من إنتاج المسرح الحديث، وكانت ستقدم ضمن مشروع مسرح الأون لاين التى يتم تصويرها وبثها على قناة وزارة الثقافة لكن تم تحويلها لتعرض عرض جماهيرى حى لمدة 15 يوما على مسرح السلام بشارع قصر العينى.

المخرج إسلام إمام يعرض له حاليا علي المسرح القومي مسرحية "المتفائل" تأليف فولتير وإخراج إسلام إمام وبطولة سامح حسين وسهر الصايغ ويوسف إسماعيل وتعرض أيام الخميس والجمعة والأحد من كل أسبوع .

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سميرعامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، إضاءة أبو بكرالشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.