صور| سميرة سعيد تكشف عن جلسة تصوير أغنية "قط وفار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت المطربة المغربية سميرة سعيد عن جلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت سميرة في الصور بإطلالة كاجوال، وعلقت: "قط وفار". "قط وفار" من كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نابلسي، وإخراج نضال هاني. وطرحت سميرة سعيد مؤخرًا، كليب أغنية "يوم من عمرنا"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد عرام، ومن إخراج نضال هاني، وكانت قد طرحت الأغنية منذ 5 سنوات.

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