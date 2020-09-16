فيديو| منة فضالي في الجيم: "بخاف من الكوتش بتاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنان منة فضالي جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر". وظهرت منة وهي تمارس التمارين الرياضية داخل "الجيم"، وعلقت: "تحسوا إني بشحت بجد، بخاف من الكوتش بتاعي ربنا يسامحك يا موو". يذكر أن آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

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