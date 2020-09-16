محمد حماقي يسجل أعلى إقبال في فعاليات اليوم الوطني السعودي

بالتزامن مع لحظة انطلاق بيع تذاكر فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودية، سجل الفنان محمد حماقي أعلى إقبال شرائي على تذاكر حفله، بين نجوم الفعاليات من مختلف مطربي الوطن العربي.

تم طرح التذاكر في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت مصر، عبر الموقع الرسمي الخاص بتذاكر الحفل، ليتم في أقل من نصف ساعة، الإعلان عن نفاد تذاكر 3 فئات من الحفل، تلاها نفاذها بالكامل لتلحقها إصدارات إضافية عدة مرات في وقت

قصير، الأمر الذي لم يصل إليه نجوم الحفل الذين يشاركونه في الفعاليات وهم "الفنانة أنغام، الفنان تامر عاشور، الفنانة أحلام، والفنان عبادي الجوهر، الفنانة داليا مبارك".

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تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 6 فئات ، بسعر يبدأ 345 ريال سعودي، أي مايعادل 1445 جنيه مصري، وأعلى فئة بلغ قيمتها 2300 ريال سعودي أي مايعادل تقريباً 9600 جنيه مصري.

بينما تم طرح تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب في تمام الساعة 11 بتوقيت مصر، وسجل عدد أقل من التذاكر الإضافية بالمقارنة بـ حماقي، ونفدت 3 فئات من التذاكر.

سجلت الفنانة أحلام نفاذ لفئتين من التذاكر فقط

بينما سجلت حفل الفنانة أنغام وتامر عاشور نفاد لـ فئتين فقط من التذاكر.

تقام فعاليات الحفل في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمدينة جدة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، ويعتبر هو أول حدث فني سعودي بعد توقف الأنشطة الفنية بسبب وباء كورونا، ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 سبتمبر حتى يوم السبت الموافق 26 سبتمبر.