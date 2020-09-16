شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ومسلسل فى رمضان جديد أحمد حلمى فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
وذكر حلمى أنه يعتبر هذا العمل أول مسلسل درامى من بطولته، إذ شارك من قبل فى مسلسل من بطولة كرم مطاوع ومن إخراج عادل صادق وهو الذى اكتشفه فى الدراما، حيث قال أحد الإفيهات أمامه فى مرة ليتفاجأ بعد فترة باتصال هاتفى من ابنته تطلبه لمقابلة والدها لعمل جديد، وكان مسلسل "ناس ولاد ناس".
جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمى قدم آخر أعماله فيلم "خيال مآتة"، وحقق نجاحاً ملحوظاً فى السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.
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