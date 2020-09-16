شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى: تحمست لفيلم "عسل أسود" لتقديم شىء لبلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد حلمى: "إن فكرة فيلم عسل أسود كنت متحمس لها جدا لأننى كنت أريد أن أقدم شيئا لبلدى بعيدا عن الشعارات، وعندما أسافر خارج مصر كنت أشعر بالضيق لماذا شوارعنا ليست مثل هذه، فقررنا عمل فيلم عسل أسود وهو يتحدث عن البنى آدمين مش الأماكن، وإن البنى آدم يوجد بداخله الجيد والسيئ، ففيلم عسل أسود من الأفلام التى سعدت بتقديمها".

وعن علاقته بالكلاب قال حلمى، أثناء استضافته ببرنامج صاحبة السعادة والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة DMC: "علاقتى بالكلاب وطيدة جدا، فعندما كنت أجلس بمفردى كان لدى ستة كلاب فى الشقة، فأنا أرى أنها من أذكى الحيوانات وأوفياء جدا ومناضلين وغلابة".

وأضاف حلمى: "لى لى" ابنتى كانت تعليم ألمانى وهذا التعليم منضبط جدا وهائل، وأتذكر أنها لم تحمل تليفون ذكى إلا قريبا جدا، ومنى لا تحب أن يدمن الأولاد شيئا ما فكل شيء بحساب حتى التليفزيون له أوقات معينة أثناء تناول الغذاء أو أثناء السفر إذا شعروا بملل، وأنا سفير النوايا الحسنة باليونيسيف منذ ثلاثة سنوات وخلال هذه الفترة اكتشفت أشياء كثيرة فى التربية فهناك الكثير من الأشياء كنا نظن أنها صحيحة ولكن فى الحقيقة كانت خاطئة".