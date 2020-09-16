شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا بقيادة سليم سحاب فى حفل 25 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا فنيا بقيادة المايسترو سليم سحاب، وذلك فى تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 25 ستبمبر الحالى، ومن المقرر أن يحييها كل من ريهام عبد الحكيم، وياسر سليمان، وأحمد عفت، وصول كمان مصطفى عبد النبى.

ومن المقرر أن تقدم ريهام عبد الحكيم خلال الحفل مختارات من روائع كوكب الشرق أم كلثوم والطرب الأصيل إلى جانب مجموعة من أجمل أعمالها الفنية أبرزها"شكله طيب، بالورقة والقلم، فيها حاجة حلوة، الأسطورة، حاسة معاك".

وشمل برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية، حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد.



