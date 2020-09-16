شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات عمل تجمع سامح عبد العزيز ومصطفى خاطر وحمدى الميرغنى من أجل "مطبعة هرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المخرج سامح عبد العزيز بالنجمين مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى من أجل التحضير لفيلم "مطبعة هرم" فى حضور مؤلفى العمل أمين جمال ومحمد محرز، استعدادا لبدء التصوير منتصف الشهر المقبل. "فيلم "مطبعة هرم" بطولة كل من خالد الصاوى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد وينطلق تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، حيث انتهى مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير وترشيح النجوم الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب أبطاله والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة لكن فى إطار كوميدى.

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يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أمين جمال قدما سوياً مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته حلا شيحة، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادى مهنى، سلوى عثمان، تيام قمر.

ويشارك النجم خالد الصاوى فى فيلم "30 مارس"، للمخرج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته كل من أحمد الفيشاوى ومحمد على رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة وأحمد خالد صالح وآخرين من النجوم.