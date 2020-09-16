- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات عمل تجمع سامح عبد العزيز ومصطفى خاطر وحمدى الميرغنى من أجل "مطبعة هرم" والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أمين جمال قدما سوياً مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته حلا شيحة، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادى مهنى، سلوى عثمان، تيام قمر.
ويشارك النجم خالد الصاوى فى فيلم "30 مارس"، للمخرج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته كل من أحمد الفيشاوى ومحمد على رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة وأحمد خالد صالح وآخرين من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسات عمل تجمع سامح عبد العزيز ومصطفى خاطر وحمدى الميرغنى من أجل "مطبعة هرم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.