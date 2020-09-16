شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يروى لـ"صاحبة السعادة" كواليس فيلم آسف على الإزعاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد حلمى عن سبب تقديمه لفكرة فيلم آسف على الإزعاج، حيث قال: "كنت أريد أن أقدم شيئا مختلفا وألا يضع الجمهور الفيلم فى مقارنة بينه وبين الفيلم الذى سبقه، لأنه لا يوجد أى وجه مقارنة، بالإضافة إلى أننى كنت أبحث عن مناطق تمثيل، فالتمثيل بالنسبة لى مثل العوم وأنا لا أريد أن أعوم بشكل جيد فقط بل أريد أن أستمتع بالعوم، ففى فيلم آسف على الإزعاج كان مسيطرا على فكرة أن البطل هو الفيلم، فالجمهور يدخل الفيلم من أجل الفيلم وليس من أجل أحمد حلمى، وبالمناسبة هذا مبدأي فى أعمالى" .

وأضاف حلمى، أثناء استضافته ببرنامج صاحبة السعادة والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC: "فى البداية عرض أيمن بهجت قمر علىّ فكرة الفيلم وحينها كانت علاقتنا ليست قوية وقال لى لدى فكرة شخص يعيش مع أبوه وأمه ونكتشف أن أبوه قد مات وهو مصاب بالإسكيزوفرينيا، وافقت على الفور على الفكرة ولم أخش من تغيير الكوميديا فشغف التغير والتحدى كان أقوى، وعندما نجح الفيلم وحصل على إيرادات أعلى من كدا رضا، هنا تيقنت أن السجادة أصبحت مفروشة للتجريب" .

وأكد حلمى: "أما فيلم ألف مبروك فكانت فكرته جذابة بالنسبة لى، وشعرت أن المواضيع المشابهة له التى تخص الإنسان والإنسانية مهمة جدا ففكرة التحدث عن البنى آدم وأنانيته وضعفه، والفكرة عجبتنى جدا وقد قدمت فى أكثر من 15 فيلما فى الدول الأجنبية فهو يتحدث عن أسطورة قدمناها على شخص مصرى اجتماعي هيكتشف إن الجميع يضحى من أجله فيقرر أن يضحى بنفسه من أجل عائلته، بالإضافة إلى أن الفيلم به تفكير وكان فريق العمل وجوه جديد، والحقيقة أنا صاحب هذه الفكرة فمنها إعطاء فرصة للوجه الجديد وكى يشعر الناس أن الفيلم حقيقى".