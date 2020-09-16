شكرا لقرائتكم خبر عن "هليهلى" أحدث أغانى حميد الشاعرى بألبومه الجديد مع عزيز الشافعى وتوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب حميد الشاعرى لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "هليهلى" من ألبومه "أنا بابا" الذى انتهى من تسجيل أغانيه مؤخراً وتم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى، وبدأ فى طرح أغانية بشكل سينجل، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقى توما، ومن المقرر طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

ألبوم "أنا بابا"، يضم 10 أغنيات، يتعاون حميد الشاعرى من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن ضمن الشعراء أمير طعيمة، والراحل سامح العجمي، وتامر حسين، وعنتر هلال، ومحمد البوغة، والسيد علي، ومؤمن سالم، وصابر كمال، وأحمد حبيب، محمد البدري.

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ومن الملحنين عزيز الشافعي، والراحل أشرف سالم، ورامي جمال، ومحمد رحيم، وعصام كاريكا، وعمرو الشاذلي، وبلال سرور، ومديح محسن، وأحمد البرازيلي، أما الموزعين توما، وتميم، وطارق عبد الجابر، ونديم الشاعري، ووسام عبد المنعم، وأحمد حسام و الهامي دهيمة، وأمين نبيل.

ويقدم حميد الشاعرى من خلال ألبومه الجديد، 4 دويتوهات جديدة، الأولى بعنوان "زحمة الأيام" مع المطرب مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

وأغنية أخرى يقدمها الشاعرى مع المطربة الشابة جورى تحمل اسم"الحلوين بزيادة"، من كلمات أحمد حبيب، ألحان عمرو الشاذلى، التوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، والدويتو الثالث الذى يقدمه الشاعرى بعنوان "يا دنيا دوارة"، من كلمات عنتر هلال، ألحان فلكلور، التوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، أما الدويتو الرابع بمشاركة المطرب مصطفى شوقى بعنوان "أوتومبيل الحلاوة".