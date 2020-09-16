شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب ترفض الهجوم على يوسف الشريف وتؤكد: ممثل قوى جدا ومحترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الفنانة عفاف شعيب ما أسمته الهجوم على الفنان يوسف الشريف، مشددة على أنها تكنّ كل تقدير واحترام له لأنه فنان قوى، وتابعت: "يوسف الشريف ممثل قوى ومحترم جداً وأنا بحترمه وبقدره". وأضافت عفاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفن يجمع ولا يفرق ولكل إنسان الحرية فى قبول الأدوار التى تعرض عليه أو يرفضها. وتعليقاً على طبيعة حياتها فى ظل جائحة كورونا قالت عفاف شعيب: "كورونا قعدتنا فى البيت وجابت لنا اكتئاب".

وشارك يوسف الشريف بمسلسل "النهاية" خلال رمضان 2020، والمسلسل سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة.

كما شارك عدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.