شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يوضح كيف استغل منطقة الدور الثانى قبل تقديم البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد حلمى: "عندما أخذت قرار التمثيل كان لدى معيار محدد وضعته قبل قبولى عمل بطولة مطلقة، وهو عندما أسير فى الشارع والناس تنادينى باسمى فى ذلك الوقت سأقدم فيلم بطولة، ولكن كنت لم أر جدوى بأن أقدم بطولة ليقول الناس (ده فيلم عاطف اللى كان فى الناظر) مثلا، لذلك استغليت منطقة الدور الثانى وكانت فى ذلك الوقت منطقة فارغة لا أحد يشغلها فاستغللتها وقدمت الدور الثانى مع كبار النجوم، حتى بدأت الناس تعرف اسمى وكنت حريصا جدا على تقديم أعمال مختلفة" .

وأضاف حلمى، أثناء استضافته ببرنامج صاحبة السعادة والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC: "أما فيلم زكى شان فكنت أريد أن أعمل قاعدة عريضة من الجمهور فاخترت الرومانتيكي الكوميدى فرأيت أننى لا بد أن أبدأ كذلك فهذا ما يحبه الجمهور، أما فيلم كدا رضا فكان أول تجربة للفنان أحمد فهمى، وقبل قراءتى للفيلم شدتنى فكرته وعندما قرأته وجدت أن هناك أشياء ليس لها سقف واختياراتها كثيرة، ويجب أن تمشى فى كذا اتجاه وفكرة الفيلم كانت تريد ذلك" .

وأكد حلمى: "حينها جلست مع فهمى وفكرنا فى كيفية عمل ذلك سويا إلى أن ظهر هذا المنتج، فى فيلم كدا رضا كان فيه منطقتين مهمين المنطقة الأولى عندما كان كل منهم بمفرده فيستطيع أن يلبس كل شخصية لبس مختلف ويتحدث بطريقة الشخصية، أما المنطقة الثانية عندما كانوا ينفذون عملية نصب، ومن المفترض أن يرتدوا نفس اللبس ونفس طريقة الكلام وكانت الصعوبة تكمن فى كيفية تطبيق ذلك وفى نفس الوقت يستطيع الجمهور تفريق كل شخصية، وفى الفيلم تعاملت مع الثلاث شخصيات وكأن كل شخصية فى فيلم مختلف، ويعد هذا الفيلم من الأفلام الصعبة، والصعوبة تكمن فى طريقة صناعة الفيلم".