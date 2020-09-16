شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الحب اتنين.. هكذا تحتفل جنيفر لوبيز بعيد الحب فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عيد الحب المقبل سيكون الأكثر تميزا للنجمة العالمية جنيفر لوبيز، حيث لم تكتف بالاحتفال ذى الطابع الرومانسى مع خطيبها اليكس رودريجيز لكن أيضا النجمة الشهيرة البالغة من العمر 51 عاما تستعد لحدث فني ضخم في ذلك اليوم.

وكشفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز أن الموعد الرسمي للعرض الأول لفيلمها الجديد ذى الطابع الرومانسى كوميدى "Marry Me" يتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وهو العمل الذى شاركها بطولته عدد كبير من نجوم العالم مثل أون ويلسون و سارا سيلفرمان و مالوما وغيرهم.

SAVE THE DATE ????!!!! @MarryMeMovie is coming to theaters this Valentine’s Day. RSVP by dropping a ???? in the comments! ✨@maluma @egt239 #MarryMeMovie #MarryMeAlbum pic.twitter.com/GpsGnlV1Lx— jlo (@JLo) SAVE THE DATE 💕!!!! @MarryMeMovie is coming to theaters this Valentine’s Day. RSVP by dropping a 🤍 in the comments! ✨@maluma @egt239 #MarryMeMovie #MarryMeAlbum pic.twitter.com/GpsGnlV1Lx Advertisements — jlo (@JLo) September 14, 2020

وقررت جنيفر لوبيز البدء في الدعاية من الآن أى قبل عرض الفيلم بـ 5 أشهر، حيث نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" مقطع فيديو قصير مدته 14 ثانية يضم عدد من لقطات الفيلم .

وأشار موقع IMDB إلى أن العرض يبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية في 12 فبراير 2020، وتدور أحداث فيلم "Marry Me" حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها جنيفرلوبيز وتكتشف أن خطيبها نجم الروك قد خدعها، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن.