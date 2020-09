بدل الحب اتنين.. هكذا تحتفل جنيفر لوبيز بعيد الحب فى 2021

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عيد الحب المقبل سيكون الأكثر تميزا للنجمة العالمية جنيفر لوبيز، حيث لم تكتف بالاحتفال ذى الطابع الرومانسى مع خطيبها اليكس رودريجيز لكن أيضا النجمة الشهيرة البالغة من العمر 51 عاما تستعد لحدث فني ضخم في ذلك اليوم.

وكشفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز أن الموعد الرسمي للعرض الأول لفيلمها الجديد ذى الطابع الرومانسى كوميدى "Marry Me" يتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وهو العمل الذى شاركها بطولته عدد كبير من نجوم العالم مثل أون ويلسون و سارا سيلفرمان و مالوما وغيرهم.

SAVE THE DATE ????!!!! @MarryMeMovie is coming to theaters this Valentine’s Day. RSVP by dropping a ???? in the comments! ✨@maluma @egt239 #MarryMeMovie #MarryMeAlbum pic.twitter.com/GpsGnlV1Lx— jlo (@JLo)