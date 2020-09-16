شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد فى فوتوسيشن جديد "أحمر × أحمر" مستوحى من كليب "قط وفار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الديفا سميرة سعيد، فى جلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن" مستوحاة من تصوير كليب أغنيتها الأخيرة "قط وفار" والتى طرحتها مساء الخميس الماضى، وحققت نسبة مشاهدات عالية اقتربت من 2 مليون مشاهدة، مرتدية تيشيرت أحمروقصة شعر "كيرلى".





وكانت النجمة سميرة سعيد، تألقت أثناء إحيائها لأولى حفلاتها التى تبث على طريقة "أون لاين" من خلال تطبيق تيك توك، حيث بدأت الحفل بأغنية "هوا هوا"، وظهرت خلال الحفل بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة وظهرت عليها معالم السعادة بوقوفها على المسرح من جديد رغم عدم وجود جمهور.





وقالت الديفا سميرة سعيد: "فى البداية أحب أعبر عن شعورى بالسعادة بأنى رجعت أغنى من تانى، لأن بقالنا كتير قاعدين فى بيوتنا بسبب جائحة كورونا، وأنا سعيدة إن أخيرًا وقفت على المسرح صحيح مفيش جمهور لكن حب الناس بيوصل برده حتى لو من خلال الكاميرات وأنا سعيدة جدًا وبشكر تيك توك على الفرصة دى".





وقدمت الديفا سميرة سعيد مجموعة كبيرة من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى على مدار ساعة متواصلة بجانب أغنيات البومها الأخير "أيام حياتى" منها، قد الكلمة، هو طيب معاكى، أيوه أتغيرت، بشتقالك ساعات، سوبر مان، واحشنى بصحيح، محصلش حاجة، على البال، بالسلامة، يوم ورا يوم.

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واختتمت حفلها بمفاجأة لجمهورها وهى غنائها لأغنية جديدة تحمل اسم "قط وفار"، والتى غنتها للمرة الأولى قبل طرحها، وهى من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسي.





يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.





فيما شاركت فى أوبريت "أنت أقوى" مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى، والمخرج الكبير طارق العريان.











