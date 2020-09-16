شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسلسل "بنت القبايل" على التليفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاد عرض المسلسل التليفزيونى "بنت القبايل" للمخرج حسنى صالح، على التليفزيون المصرى يوميا على القناة الأولى فى تمام الساعة 7 مساء، وذلك بعد عرضه فى شهر فبراير الماضى على شبكة قنوات الحياة .

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى اجتماعي، حيث يمزج بين الخيال والواقع، ويدور حول صراع بين طبقات مختلفة بالعادات والأعراف، ويناقش العمل موضوعات ذات خصوصية شديدة أبرزها الأخلاق، وتدور أحداثه فى الصعيد.

المسلسل تأليف الكاتب شاذلى فرح، وبطولة حنان مطاوع ، عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد الغنى، منة فضالى، مدحت تيخا ، سميرة عبد العزيز ، أشرف عبد الغفور ، بهاء ثروت ، محمود الجابرى ، ياسمين على ، إنعام الجرتلى ، مفيد عاشور ، ياسمين جمال ، فاطمة محمد على ، مازن الغرباوى ، محمد الدقاق ، رضوى الشريف .

الجدير بالذكر أن المخرج حسنى صالح تخرج من كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير سينمائى ، وبدأ مشواره كمدير تصوير عام 1982، وشارك فى أعمال أخرجها إسماعيل عبد الحافظ ، وظل حلم الإخراج يراوده، كما عمل كمدير إنتاج فنى فى شركة الجابرى وشارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية الكبرى ، ومنها مسلسل «عمرو بن العاص» الذى جمعه بالفنان نور الشريف وصارت بينهما علاقة قوية لدرجة أن الشريف هو من رشحه لإخراج مسلسل الرحايا ، ومن أهم أعماله أيضا مسلسل "شيخ العرب همام " للفنان يحيى الفخرانى ، ومسلسل "وادى الملوك" لسمية الخشاب وصابرين ، ومسلسل "خلف الله " للفنان الراحل نور الشريف ، ومسلسل "الوسواس" لزينة وتيم حسن ، ومسلسل " خط ساخن " للفنان حسين فهمى .