شكرا لقرائتكم خبر عن " MoJO 10" أول استوديو مجهز بالهواتف فى الوطن العربى لتقديم المحتوى الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل اتجاه العالم نحو المحتوى الرقمى، تم تدشين أول استوديو مجهز بالهواتف المحمولة فى الوطن العربى والعاشر على مستوى العالم بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك وفقا لمؤتمر باريس الدولى للموبايل الذى انعقد فى فبراير 2020 .

ويقول هيثم صاوى مدير القناة، إن المشروع يقوم عليه مجموعة من الشباب وتابع للشركة العربية للاستوديوهات الرقمية وهى شركة إماراتية تستثمر فى المجال الإعلامى فى مصر.

وعن اختيار الاسم "10 MoJO" أوضح مدير القناة ، إنهم يستهدفون التواجد بـ 10 منصات فى فبراير المقبل مع مرور عام على إنشاء القناة، كما أننا ننشر شهريا 10 برامج مختلفة، والمدة الزمنية لكل برنامج لا تتعدى 10 دقائق، كما أننا الاستوديو العاشر بالعالم الذى يتم تأسيسه بالهواتف المحمولة بدلا من كاميرات التليفزيون وغرف التحكم .

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وكشف صاوى أن القناة تحضر لمؤتمر دولى بعنوان 10 mojo fest يعقد فى نوفمبر وينطلق من دبى، وهو أول مؤتمر لصناعة المحتوى بالهواتف المحمولة بالشراكة مع قمة المعرفة، كما ننوى إقامة "أكاديمية 10" كأول أكاديمية غير ربحية للتدريب على تدشين برامج بالهواتف المحمولة .

وأوضح مدير الفناة أنه حتى الآن تم إنتاج 30 برنامج بموضوعات مختلفة، بصناع محتوى من جنسيات مختلفة ، كما نحضر لخطة برامجية جديدة سيتم الإعلان عنها منتصف أكتوبر الجارى تتعلق بالفاشون والميكيب والديزاين بالإضافة إلى أول مطبخ من نويبع وبرنامج عن الرقص وبرنامج موسيقى يستضيف فنانين من 12 جنسية مختلفة .

وتابع أن منصة "MoJO 10" أطلقت فى الفترة الأخيرة عددا من المشاريع المهمة بعدد من المنصات المختلفة منها أول مشروع موسيقى بالهواتف المحمولة فى الوطن العربى وهو عبارة عن 16 أغنية لمطربين جدد .